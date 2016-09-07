Меркель заявила про прогрес у подоланні кризи мігрантів

Про це заявла канцлер Німеччини Ангела Меркель під час виступу в Бундестазі в ході дебатів щодо бюджету, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Ситуація на сьогодні набагато краща, ніж рік тому. Однак, звісно, треба ще багато чого зробити", - сказала канцлер.

Читайте такожМеркель визнає помилки Німеччини та ЄС, зроблені під час мігрантської кризи

За її словами, протягом останнього часу ухвалені важливі рішення для скорочення кількості мігрантів у тривалій перспективі. Крім того, у Німеччині були прискорені бюрократичні процедури та покращене законодавство щодо мігрантів. Меркель також наголосила на підвищенні рівня внутрішньої безпеки, зокрема через розширення штату поліції.

Глава німецького уряду також зазначила, що угода щодо мігрантів між ЄС та Туреччиною мала б стати зразком для подібних угод з іншими країнами. "Угода з Туреччиною є моделлю для наступних таких угод", - сказала Ангела Меркель. Ідеться, зокрема, про угоди з Єгиптом, Лівією, Тунісом та іншими країнами, "щоб контрабандисти та перевізники біженців не могли ставити нас у невигідне становище".

Як повідомлялось, на полях саміту Великої двадцятки (G20) Меркель у розмові з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом висловила сподівання на позитивне вирішення проблемних питань щодо угоди з Анкарою.