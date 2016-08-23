Меркель закликала громадян турецького походження бути лояльними до Німеччини

"Від громадян турецького походження, які вже довго проживають в Німеччині, ми очікуємо високого рівня лояльності до нашої країни. Заради цього ми намагаємося бути відкритими до їх сподівань і розуміти їх", - сказала Меркель в інтерв'ю газеті Ruhr Nachrichten, передає DW.

Вона підкреслила, що уряд підтримує тісний контакт з об'єднаннями мігрантів".

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У зв'язку з внутрішньополітичними конфліктами в Туреччині Меркель закликала громадян турецького походження до розсудливості.

"Свобода слова і демонстрацій в Німеччині поширюється на усіх, хто тут живе, проте всі громадяни повинні, звичайно, висловлювати розбіжності мирним шляхом", - нагадала вона.

Нещодавні мітинги прихильників президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана в ФРН, зокрема, великі акції в Кельні, викликали політичні дискусії в Німеччині. Деякі представники Християнсько-демократичного союзу (ХДС) зажадали скасувати можливості для збереження подвійного громадянства в ФРН. При цьому вони послалися на потенційні конфлікти лояльності у осіб з подвійним громадянством.