Німеччина посилює контроль на кордоні зі Швейцарією

Про це заявив міністр фінансів Швейцарії Улі Мауер, зазначивши при цьому, що, по всій видимості, Німеччина перестала розкривати обійми для всіх мігрантів, що направляються до неї, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини також підтвердило, що посилило присутність прикордонників на своїх кордонах.

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За словами Мауера, влада Німеччини виділили додатково 90 прикордонників і 40 поліцейських для охорони свого кордону із Швейцарією.

Газета NZZ am Sonntag з посиланням на федеральну поліцію Берліна, повідомляє, що з початку нинішнього року в Німеччині було затримано 3385 нелегалів, які прибули із Швейцарії, що на 40% більше, ніж минулого року.

В минулому році до Німеччини прибуло понад 1 млн осіб з країн Близького Сходу і Африки, що рятувалися від місцевих воєн, конфліктів і економічних негараздів.