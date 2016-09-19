Війська Асада вийшли з перемир'я через порушення "режиму тиші"

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на сирійське державне агентство Сана.

"Верховне командування Армією і Збройними силами САР заявило, що оголошений 12 вересня на основі російсько-американських домовленостей режим припинення бойових дій (РПБД) завершено. Передбачалося, що РПБД дасть реальний шанс для припинення кровопролиття, однак, "терористичні угруповання" проігнорували угоду, не виконавши жодного з його пунктів, і порушили режим тиші" більше 300 разів", - йдеться в поширеному агентством комюніке сирійського командування.

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"Сирійська Арабська армія сповнена рішучості продовжувати виконання свого національного боргу по боротьбі з тероризмом до відновлення безпеки і стабільності на всій території Сирії", - резюмували в командуванні армії Башара Асада.

Раніше про можливість припинення перемир'я заявляли в міністерстві оборони Росії.

Росія 17 вересня звинуватила авіацію коаліції під керівництвом США в нальоті на війська президента Сирії Башара Асада. Москва стверджувала, що в ньому брали участь два винищувачі F-16 і два штурмовика A-10. За даними Росії, в результаті загинули не менше 60 військовослужбовців.

У Вашингтоні заявили, що удар планувалося нанести по позиціях екстремістського угруповання "Ісламська держава". Пентагон стверджує, що припинив операцію, як тільки дізнався від Росії, що реальною метою удару стали сирійські військові.

Угода про припинення вогню між США і Росією набула чинності в минулий понеділок, проте важливі пункти цих домовленостей, зокрема, доставка гуманітарної допомоги - досі не приведені в дію.