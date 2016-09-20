Атака на гуманітарну колону в Сирії: США обурені, в ООН заговорили про військовий злочин (фото)

США обурені нападом на гуманітарний конвой в районі сирійського міста Алеппо, внаслідок якого, за даними спостерігачів, загинули 12 мирних громадян. Про це пише ВВС.

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"Пункт призначення цього конвою був відомий сирійському режиму і Росії. Співробітники гуманітарних організацій були вбиті при спробі надати допомогу сирійському народові", - підкреслив речник Держдепу США Джон Кірбі.

Також у США заявили, що "переглянуть можливості" подальшої співпраці з Росією, яка підтримує режим Асада.

"Ми не знаємо, чи можна ще що-небудь (домовленості щодо Сирії між США і РФ - УНІАН) врятувати. Наразі росіяни повинні дуже швидко продемонструвати серйозність намірів, бо інакше нічого буде продовжувати і нічого рятувати", – сказав ВВС на умовах анонімності високопоставлений американський чиновник.

Спостерігачі з сирійської Обсерваторії з прав людини повідомили, що авіаудар завдали російські або сирійські літаки. Вони додали, що внаслідок атаки загинули сирійські волонтери і водії Червоного Півмісяця, які мали привезти допомогу 78 тисячам жителів Алеппо.

За словами активістів, колону розбомбили через кілька годин після того, як сирійська армія заявила про вихід з перемир'я.

В ООН також підтвердили інформацію про напад на гуманітарну колону біля підконтрольного сирійським повстанцям міста Урум аль-Кубра.

Заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайан заявив, що якщо "жорстокий напад" буде визнано умисним, його прирівняють до військового злочину. За словами О'Брайана, постраждали щонайменше 18 з 31 вантажівки.

Очевидець події розповів Reuters, що по машинам, які були припарковані біля одного з офісів Сирійського Червоного Півмісяця, було нанесено 5 ударів.

Як повідомляв УНІАН раніше, Гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного Півмісяця потрапив під авіаудар у провінції Алеппо.

Перед цим командування армії Асада заявило, що виходить з оголошеної 12 вересня угоди про припинення вогню в районі міста Алеппо, якої було досягнуто після довгих російсько-американських переговорів.