Катастрофа MH17 над Донбасом: попередні результати розслідування представлять у кінці вересня

Про це йдеться у спільній заяві глав МЗС України, Австралії, Бельгії, Нідерландів і Малайзії щодо збиття «Боїнга» у липні 2014 року, яка розміщена на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Малайзії.

У Нью-Йорку 20 вересня в рамках Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй глави МЗС п'яти країн зустрілися для обговорення поточних зусиль для встановлення справедливості у зв'язку зі збиттям малайзійського літака, що призвело до загибелі 298 людей. Міністри представляють країни, чиї слідчі органи взаємодіють у кримінальному розслідуванні відповідно до заклику Ради безпеки ООН у резолюції №2166 (2014).

"Міністри знову нагадали про вимогу Ради безпеки (ООН) у резолюції №2166 та про рішучість їхніх урядів, щоб ті особи, які відповідальні за збиття (літака), понесли відповідальність. Вони також нагадали про вимогу Ради безпеки, щоб усі країни повною мірою співпрацювали у зусиллях зі встановлення відповідальності", - наголошується у заяві.

У зв'язку з цим міністри знову підтвердили рішучу підтримку міжнародному та незалежному розслідуванню, яке проводить Спільна слідча група, яка представить проміжні результати розслідування 28 вересня.

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Міністри також обговорили прогрес, якого досягнуто у питанні визначення механізму судового переслідування осіб, винних у збитті «Боїнга», беручи до уваги накладене вето Радою безпеки ООН у липні 2015 року щодо трибуналу ООН.

"Країни залишаються повністю налаштованими вжити ефективних заходів, щоб винні особи понесли відповідальність", - наголошується у заяві.

У заяві також сказано про потребу досягнення справедливості для родин, які втратили близьких людей в результаті катастрофи MH17.

Як повідомляв УНІАН, раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що у Нідерландах планують 28 вересня оприлюднити попередні результати кримінального розслідування катастрофи рейсу MH17.

"Ми поінформували родичів жертв, що ми проведемо нову зустріч 28 вересня, під час якої результати кримінального розслідування будуть розкриті", - сказав речник Генпрокуратури Нідерландів Вім де Брюн.

Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над територією Донецької області, яка контролюється терористичною організацією «ДНР».

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 р. оприлюднила звіт про причини катастрофи літака МН17. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

17 липня президент України наголосив, що лише РФ перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського «Боїнга».

«Росія, зловживаючи правом вето, заблокувала рішення Ради безпеки ООН про створення Міжнародного трибуналу для розслідування збиття МН17, що є непрямим і логічним доказом її причетності до злочину. Незважаючи на це, ми спільно з партнерами робимо все необхідне для забезпечення притягнення до відповідальності всіх винних у цій трагедії", - сказав він.