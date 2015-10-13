Для встановлення точного місця, з якого була випущена ракета в "Боїнг", необхідне розслідування – Радбез Нідерландів

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив на військово-повітряній базі Нідерландів голова Ради безпеки Чіббе Яустра.

"Щодо місця запуску ракети. Ми розслідували траекторію. На наш запит була проведена імітація. Розрахунки демонструють, що ракета була випущена з місцевості площею 320 кв. км на сході України. Ми повідомили про ці дані міжнародним слідчим", - сказав він.

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Крім того, ці дані були передані Україні та Росії, які провели власні тести. "Буде необхідне додаткове розслідування, щоб визначити позицію запуску", - констатував Яустра.

При цьому він додав, що таке розслідування не входить до мандата Ради безпеки Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області. Загинули усі 298 осіб, які були на борту.

Українська влада наполягає, що ракета, якою збили літак, потрапила на Донбас із Росії і була випущена з району, контрольованого проросійськими бойовиками.