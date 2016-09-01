Нові документи щодо MH17: у Нідерландах одразу визначили, що літак збили бойовики
Через звернення трьох нідерландських медіа NOS, RTL Nieuws та Volkskrant, які апелювали до Акту про свободу інформації, суд зобов'язав Міністерство безпеки та юстиції Нідерландів опублікувати нову партію документів щодо катастрофи малазійського Boeing МН17.
З оприлюднених документів випливає, що Нідерланди одразу зробили висновок, що літак був збитий російськими бойовиками, передає ТСН з посиланням на нідерландське видання NLTimes.
У документі загалом описані факти того, що сталося, винуватці та проблеми, яких очікували.
Повідомляється, що нідерландський уряд одразу зрозумів, що ніхто не вижив у катастрофі, і що найімовірніше серед загиблих багато голландців. Також припускалося, що на борту були діти, оскільки катастрофа сталася під час літніх канікул.
"Беручи до уваги фото, ймовірність, що хтось вижив, дорівнює нулю", - йдеться у документі.
У звіті також йдеться про те, що голландський уряд одразу хотів, щоб судовий процес над винуватцями катастрофи проходив у Нідерландах.
Читайте такожЗасновник Bellingcat про катастрофу МН17: Спроби Росії обдурити весь світ вказують на її провину
Також у документах обговорюються наслідки катастрофи та проблеми, із якими уряд зіткнувся першого ж дня, як, наприклад, труднощі з репатріацією жертв.
"Нідерланди ризикують стати пішаком у пропагандистській війні", - написано у документі.
У звіті йдеться й про національний день жалоби. А також у документах чітко вказано те, що Нідерланди хотіли, аби родини загиблих брали участь у всіх зустрічах.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року над територією Донецької області був збитий пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту літака перебували 298 людей, всі вони загинули.
Ця катастрофа за кількістю загиблих стала найбільшою в історії авіації з 11 вересня 2001 року і увійшла в десятку найбільших за всю історію. Розслідування катастрофи триває і досі. Слідство встановило, що літак був збитий ракетою, яка була випущена з території, підконтрольної проросійським бойовикам.