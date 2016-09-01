Нові документи щодо MH17: у Нідерландах одразу визначили, що літак збили бойовики

З оприлюднених документів випливає, що Нідерланди одразу зробили висновок, що літак був збитий російськими бойовиками, передає ТСН з посиланням на нідерландське видання NLTimes.

У документі загалом описані факти того, що сталося, винуватці та проблеми, яких очікували.

Повідомляється, що нідерландський уряд одразу зрозумів, що ніхто не вижив у катастрофі, і що найімовірніше серед загиблих багато голландців. Також припускалося, що на борту були діти, оскільки катастрофа сталася під час літніх канікул.

"Беручи до уваги фото, ймовірність, що хтось вижив, дорівнює нулю", - йдеться у документі.

У звіті також йдеться про те, що голландський уряд одразу хотів, щоб судовий процес над винуватцями катастрофи проходив у Нідерландах.

Читайте такожЗасновник Bellingcat про катастрофу МН17: Спроби Росії обдурити весь світ вказують на її провину

Також у документах обговорюються наслідки катастрофи та проблеми, із якими уряд зіткнувся першого ж дня, як, наприклад, труднощі з репатріацією жертв.

"Нідерланди ризикують стати пішаком у пропагандистській війні", - написано у документі.

У звіті йдеться й про національний день жалоби. А також у документах чітко вказано те, що Нідерланди хотіли, аби родини загиблих брали участь у всіх зустрічах.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року над територією Донецької області був збитий пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту літака перебували 298 людей, всі вони загинули.

Ця катастрофа за кількістю загиблих стала найбільшою в історії авіації з 11 вересня 2001 року і увійшла в десятку найбільших за всю історію. Розслідування катастрофи триває і досі. Слідство встановило, що літак був збитий ракетою, яка була випущена з території, підконтрольної проросійським бойовикам.