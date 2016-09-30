У Росії порахували, скільки коштувала військова операція в Сирії

Рік бойових дій російських ВКЗ у Сирії міг коштувати російському бюджету мінімум 918 мільйонів доларів, повідомляє РБК.

"Основні статті витрат російської армії в Сирії - бойові вильоти літаків і використання крилатих ракет. Протягом року авіація здійснила близько 13 тисяч бойових вильотів, кожен з яких обійшовся бюджету від 55,4 тисячі до 87 тисяч доларів. Загальна вартість цих вильотів - близько 790 мільйонів доларів. Ще 44,3 мільйона доларів російські військові витратили на запуск крилатих ракет морського і повітряного базування. Всього за 365 днів кампанії було запущено 56 ракет типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час кампанії російське угруповання втратило, за офіційними даними, чотири одиниці техніки: літак Су-24, збитий ВПС Туреччини, вертольоти Мі-8, Мі-28Н, Мі-35. Вартість втраченої техніки – 52,8 мільйона доларів.

Утримання особового складу на базі коштувало військовому відомству 33,2 мільйона доларів. Виплати сім'ям загиблих в Сирії військовослужбовців склали 1 мільйон доларів.