Сьогодні в Угорщині відбудеться референдум щодо мігрантів

Громадяни Угорщини сьогодні, 2 жовтня, візьмуть участь у референдумі щодо долі мігрантів, які сподіваються отримати притулок у Європі, повідомляє Радіо Свобода.

"Голова угорського уряду й раніше різко виступав проти дозволу сирійським біженцям та іншим мігрантам оселятися в Європі. В Угорщині звели два прикордонні мури, щоб не пустити до країни нелегалів", - йдеться в повідомленні.

Опитування громадської думки показують, що виборці переважно підтримують пропозиції Орбана та владної партії "Фідес". Антимігрантська кампанія включає в себе зовнішню рекламу з текстами такого змісту: "Чи знаєте ви, що з початку міграційного кризи число випадків домагання щодо жінок у Європі зросло?"

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"Рішення референдуму будуть незобов’язуючими, якщо на виборчі дільниці в неділю прийде менш як 50% від числа угорців, які мають право голосу", - підкреслює видання.

Чиновники ЄС побоюються, що угорський референдум ускладнить розв’язання проблем, викликаних потоком мігрантів, що тікають від конфліктів та інших ускладнень на Близькому Сході, в Афганістані та інших місцях.

Міністри внутрішніх справ ЄС торік затвердили план, який передбачає розподіл близько 120 тисяч мігрантів з тих країн Євросоюзу, які першими приймають утікачів, до решти держав, що входять до об’єднання.