Орбан погрожує відставкою, якщо угорці підтримають міграційні квоти ЄС - ЗМІ

Угорський прем'єр Віктор Орбан, який виступає проти міграційних квот Європейського Союзу, обіцяє подати у відставку, якщо на сьогоднішньому референдумі угорці погодяться з розміщенням біженців на території країни. Про це з посиланням на місцеве видання Hirado.hu пише "Європейська правда".

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"Ми пишаємося тим, що ми є першими (щодо референдуму по квотах ЄС на мігрантів -УНІАН). Я був би радий, якщо інші візьмуть з нас приклад", - сказав він.

Як відомо, сьогодні в Угорщині відбувається референдум щодо мігрантів. На виборчих дільницях угорці мають відповісти на питання: "Чи хочете ви, щоб ЄС мав право зобов’язати Угорщину до обов’язкового розселення негромадян Угорщини навіть без згоди на це угорського парламенту?". Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав своїх співвітчизників відмовитися від квот Євросоюзу на прийняття таких людей.

Опитування громадської думки показують, що виборці переважно підтримують пропозиції Орбана та владної партії "Фідес". Антимігрантська кампанія включає в себе зовнішню рекламу з текстами такого змісту: "Чи знаєте ви, що з початку міграційного кризи число випадків домагання щодо жінок у Європі зросло?"

Чиновники ЄС побоюються, що угорський референдум ускладнить розв’язання проблем, викликаних потоком мігрантів, що тікають від конфліктів та інших ускладнень на Близькому Сході, в Афганістані та інших місцях.

Міністри внутрішніх справ ЄС торік затвердили план, який передбачає розподіл близько 120 тисяч мігрантів з тих країн Євросоюзу, які першими приймають утікачів, до решти держав, що входять до об’єднання.