Білий дім: Терпіння всіх щодо Росії спливло (відео)

Про це заявив прес-секретар Білого дому Джош Ернест, повідомляє телеканал Euronews.

Зокрема, в сюжеті зазначається, що перемир’я в Алеппо протрималося лише близько тижня і було втрачене після бомбардування гуманітарного конвою ООН, взаємних обвинувачень сторін, поновлення активної операції Росії та урядових сил Асада за контроль над Алеппо.

«Терпіння всіх щодо Росії спливло. Вони також вичерпали весь кредит довіри, коли брали на себе зобов‘язання і не виявляли жодних чітких ознак бажання слідувати цим зобов‘язанням,» – сказав Джош Ернест.

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Як повідомляв УНІАН, Джош Ернест повідомив про те, що після припинення дипломатичного діалогу між Вашингтоном і Москвою щодо Сирії влада США обговорить питання посилення санкційного тиску на Росію

"У США є низка інструментів, включаючи використання санкцій, які проявили себе більш ефективно й потужно. Сполучені Штати ефективно працювали з нашими європейськими партнерами над запровадженням санкцій проти Росії після порушення територіальної цілісності України, але ми не спостерігаємо такої зміни стратегії щодо України, якої нам хотілось би бачити", - заявив Ернест.