Гумконвой ООН у Сирії, скоріш за все, розбомбили літаки Асада та Росії – розслідування СІТ (фото)

Про це йдеться у результатах розслідування Conflict Intelligence Team яка досліджує участь Росії у сирійському конфлікті, пише Європейська правда.

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Автори наголошують, що заяви Міністерства оборони Росії і їхні пояснення даного інциденту, або не мають ніякого відношення до того, що сталося, або не відповідають дійсності.

Міноборони РФ заявило, що разом з конвоєм їхав "пікап терористів, які буксирували міномет". Відомство також надало відео, де нібито зафіксований рух конвою. Однак визначення місцевості за геоданими свідчить, що зйомка велася за 6 км від місця, де був розбомблений конвой.

До того ж, аналіз тіней на відео показує, що воно було знято не пізніше 14:00, оскільки ділянка паркану не перебуває в тіні. Між тим, згідно з офіційною заявою Сирійської громадянської оборони, перший удар по колоні було завдано в 19:15, тобто через п'ять годин після проїзду повз неї пікапа.

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Міноборони РФ також стверджує, що нібито не було "жодних ознак ураження колони боєприпасами".

Однак є багато зображень із отворами від боєприпасів. Ці отвори можна побачити не тільки на автоколоні, але і на коробках медикаментів на складах Червоного Півмісяця, розташованого неподалік.

Автори розслідування також звертають увагу на інформацію Міноборони РФ про те, що після 13.40 російські військові не вели спостереження за колоною.

Між тим аналіз тіней в кадрах запису трансляції російського безпілотника вказує на те, що цей апарат спостерігав за місцем стоянки колони як мінімум після 17:00, тобто менше, ніж за дві години до авіаудару.

На фото та відео з місця події також видно шматок металу, що нагадує кришку бочкової бомби, а також, швидше за все, хвіст осколково-фугасної бомби ОФАБ-250-270, яка широко використовується російськими ВПС в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного півмісяця потрапив під авіаудар в провінції Алеппо. Літаки розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом.