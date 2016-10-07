На Нобелівську премію миру висунуто 376 номінантів

Серед них дипломати, які вели переговори щодо ядерної угоди з Іраном, російська захисниця прав мігрантів, жінки-єзидки, які були рабинями угруповання «Ісламська держава», передає «Радіо Свобода».

Якщо Нобелівський комітет вирішить відзначити дипломатичне вирішення суперечностей щодо ядерної програми Тегерана, серед лауреатів будуть держсекретар США Джон Керрі і його іранський колега Джавад Заріф.

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Також серед реальних претендентів на премію називають росіянку Світлану Ганнушкіну за її багаторічну роботу з біженцями та мігрантами, ще до того, як розпочалася відповідна криза в Європі.

Номінантами є й жителі островів Греції, які в Егейському морі рятували біженців, і сирійські добровольці з організації «Білий шолом» – за їхні сміливі зусилля з порятунку цивільних, які щодня страждають від безперервних бомбардувань у Сирії.

Вручення Нобелівської премії миру відбудеться опівдні 7 жовтня.