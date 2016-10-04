Керрі нагадав Кремлю про підтримку НАТО і ЕС єдиної України: "Тут не має бути сумнівів"

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у Брюсселі з промовою «Майбутнє трансатлантичних відносин».

«... Бажання НАТО і країн ЄС шукати спільне підґрунтя з Росією не звільняє нас від зобов’язання стояти на наших засадах свобод та міжнародного права. Тому ми залишаємося непохитними у нашій підтримці стабільної, єдиної та демократичної України. І Москва не повинна мати жодних сумнівів - ми будемо на цьому стояти», - наголосив держсекретар США.

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Керрі підкреслив, що «явна агресія» з боку Росії - «це не те, що будь-хто з нас готовий прийняти». «І немає іншого місця у світі, де це зрозуміють краще, ніж у Європі. Ми застосували санкції і ми наполягаємо на дипломатичному вирішенні конфлікту на Донбасі та анексії Криму, навіть якщо ми і заохочуємо уряд України… пришвидшити проведення реформ», - наголосив він.

Держсекретар нагадав, що проти РФ були застосовані санкції, чим вона «обурюється». При цьому він вказав, що санкції «розроблені для того, щоб заохочувати повернути мир, стабільність та визнання суверенітету».

Керрі також торкнувся відносин США і Європи в рамках НАТО. «Наше партнерство є центром безпеки всіх наших країн, особливо в середовищі із загрозами, перед якими ми постали зараз. У США ми ніколи не забудемо, що стаття 5 Північноатлантичного договору була задіяна вперше після «9/11» (теракти в США 11 вересня 2001 року – УНІАН), і я можу вас запевнити, що, незважаючи на те, що ви днями читали, США ніколи не провалять виконання своїх зобов’язань у рамках статті 5 в разі, якщо будь-хто із членів НАТО буде атакований», - запевнив держсекретар США.

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Керрі нагадав, що в липні на саміті союзників у Варшаві лідери «надали сильну підтримку цьому принципу, домовившись посилити присутність НАТО на Сході». «Я наголошую, і я особливо на цьому наголошую у світлі новин останніх днів: НАТО – захисний союз, і росіяни особливо повинні знати, що, незважаючи на те, що їм говорять іноді їхні лідери, наш союз не шукає послаблення їхньої чи будь-якої іншої держави», - сказав Керрі.