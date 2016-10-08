Олланд: країна, яка заблокує резолюцію щодо Алеппо, дискредитує себе в очах всього світу

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд перед розглядом проекту документа, підготовленого Францією і підтриманого США і Великобританією, передає "Радіо Свобода".

Раніше Росія заявила, що вважає запропонований документ неприйнятним і таким, що провокує її на використання права вето. Москва підготувала альтернативний проект - про виведення зі східної частини Алеппо збройних загонів ісламістів.

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Міжнародне співтовариство неодноразово критикувало масовані сирійські та російські бомбардування житлових кварталів і лікарень в східній частині Алеппо, яку контролюють повстанці. В результаті посилення авіаударів різко зросла кількість жертв серед мирних жителів.

За даними сирійських правозахисників, війська режиму Башара Асада в суботу витіснили повстанців з кількох районів на північному сході країни (біля кордону з Туреччиною), на півдні провінції Хама, а також зайняли частину північного передмістя Алеппо і продовжують наступ за підтримки російської авіації, а також іранських, ліванських та іракських сил.