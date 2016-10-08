Росія вирішила запропонувати Радбезу ООН "альтернативний" проект резолюції щодо Сирії

Про це заявили у постійному представництві РФ при всесвітній організації, передає ТАСС.

"Після голосування за французьким проектом резолюції буде розглянуто альтернативний російський документ", - повідомили у прес-службі постійного представництва. При цьому зустріч РБ ООН, спочатку намічена на 22:00 за Києвом, пройде на півгодини раніше, поінформували в російській дипмісії.

Читайте такожРосія на місяць очолить Радбез ООН

У російському проекті резолюції, за інформацією ЗМІ, висловлюється підтримка пропозицією спеціального посланника генерального секретаря ООН по Сирії Стаффана де Містури про виведення бойовиків терористичної організації "Джебхат ан-Нусра" зі східної частини Алеппо. У документі міститься прохання до генсека організації Пан Гі Муну "представити Раді Безпеки детальний план реалізації цієї ініціативи "у співпраці з зацікавленими сторонами з метою схвалення" Радбезом.

Внесений раніше Францією проект документа передбачає заборону на польоти військової авіації над Алеппо, а також містить заклик дотримуватися режиму припинення вогню в Сирії. При непокорі резолюцією допускається запровадження заходів проти сторін конфлікту.