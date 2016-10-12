Російська авіація скинула протибункерні бомби на Алеппо, є жертви – правозахисники

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила про масоване бомбардування російськими ВКС підконтрольної повстанцям східної частини Алеппо. За інформацією правозахисників, у житлових кварталах загинули 25 людей, передає Російська служба ВВС.

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Авіація РФ скинула так звані протибункерні бомби, а також інші авіабомби на східні квартали міста.

У вівторок неурядова організація "Лікарі без кордонів" заявила, що в місті залишилося тільки 11 працездатних машин швидкої допомоги, оскільки п'ять екіпажів були втрачені при бомбардуваннях, а ще у восьми відсутні необхідні запчастини.

Зазначимо, що активні російські бомбардування Алеппо послідували за відмовою Володимира Путіна від двосторонньої зустрічі з Франсуа Олландом. Як заявили в Єлисейському палаці, відмова надійшла після того, як в Парижі заявили, що зустріч буде цілком присвячена сирійській проблемі.

У понеділок Олланд заявив, що проти російських офіційних осіб можуть бути висунуті звинувачення у військових злочинах у зв'язку з бомбардуваннями Алеппо.

У вівторок глава МЗС Великобританії Борис Джонсон заявив, що Росія ризикує стати країною-ізгоєм, якщо продовжить бомбити цивільні об'єкти у Сирії, а міжнародні інституції повинні робити більше, щоб покарати Москву за допомогою санкцій.