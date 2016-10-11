"Я не буду його супроводжувати": Олланд розповів, чому зірвався візит Путіна до Парижа
Візит президента РФ Володимира Путіна до Парижа було відкладено через вимогу президента Франції Франсуа Олланда обговорити питання Сирії.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Олланд сказав у Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, відповідаючи на запит народного депутата України Олексія Гончаренка щодо можливості не проводити зустріч з Путіним через його дії в Україні.
"Він (Путін) дійсно мав бути у Парижі, взяти участь у церемонії відкриття центру (Російського культурного центру – УНІАН), і я розглядав можливість такого візиту лише тоді, коли в нас буде можливість обговорити проблему Сирії. Тільки Сирії. І я про це сказав президенту Путіну. Я йому сказав, що якщо він збирається прибути до Парижа, то я не буду його супроводжувати на цій церемонії, але я готовий продовжити діалог з питання Сирії. Він вирішив відкласти цей візит, але це не заважатиме нам використати інші можливості для такої дискусії, але він не прибуде до Парижа", - пояснив президент Франції.
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На переконання Олланда, російське вето резолюції Франції у Раді безпеки ООН "запобігло припиненню бомбардувань і проголошенню перемир’я" в Сирії.
"Жертви - це цивільне населення. Ті, хто живуть під бомбардуваннями, в них гинуть. І через це я вважаю, що необхідний діалог з Росією, але діалог повинен бути чесним та відвертим. Інакше він просто неможливий. Інакше це буде просто ілюзією. Я готовий у будь-який момент зустрітися з Путіним", - заявив президент Франції.
Раніше у Кремлі заявили, що президент Володимир Путін прийняв рішення скасувати візит до Франції, тому що з програми візиту "випали" заплановані заходи.