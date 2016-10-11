"Я не буду його супроводжувати": Олланд розповів, чому зірвався візит Путіна до Парижа

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Олланд сказав у Страсбурзі на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, відповідаючи на запит народного депутата України Олексія Гончаренка щодо можливості не проводити зустріч з Путіним через його дії в Україні.

"Він (Путін) дійсно мав бути у Парижі, взяти участь у церемонії відкриття центру (Російського культурного центру – УНІАН), і я розглядав можливість такого візиту лише тоді, коли в нас буде можливість обговорити проблему Сирії. Тільки Сирії. І я про це сказав президенту Путіну. Я йому сказав, що якщо він збирається прибути до Парижа, то я не буду його супроводжувати на цій церемонії, але я готовий продовжити діалог з питання Сирії. Він вирішив відкласти цей візит, але це не заважатиме нам використати інші можливості для такої дискусії, але він не прибуде до Парижа", - пояснив президент Франції.

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На переконання Олланда, російське вето резолюції Франції у Раді безпеки ООН "запобігло припиненню бомбардувань і проголошенню перемир’я" в Сирії.

"Жертви - це цивільне населення. Ті, хто живуть під бомбардуваннями, в них гинуть. І через це я вважаю, що необхідний діалог з Росією, але діалог повинен бути чесним та відвертим. Інакше він просто неможливий. Інакше це буде просто ілюзією. Я готовий у будь-який момент зустрітися з Путіним", - заявив президент Франції.

Раніше у Кремлі заявили, що президент Володимир Путін прийняв рішення скасувати візит до Франції, тому що з програми візиту "випали" заплановані заходи.