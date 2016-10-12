Шеф кампанії Клінтон підозрює у зламі своєї пошти російських хакерів

Голова передвиборного штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон Джон Подеста вважає, що його поштову скриньку зламали російські хакери. Зараз цей інцидент як частину більш широкої справи про кібератаки російських спецслужб розслідує ФБР.

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Як передає ВВС Росія, Подеста, не вважає "збігом" те, що листи з його пошти були оприлюднені незабаром після того, як в мережу потрапив відеоролик 2005 року, де Трамп фактично визнає і навіть хизується своїми сексуальними домаганнями жінок.

Подеста співпрацює з федеральними слідчими, що розшукують злочинців.

Глава штабу Клінтон також припустив, що кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп і його колишній політичний радник Роджер Стоун спілкувався із засновником "Вікілікс" Джуліаном Ассанжем і знав про підготовку публікації викраденого хакерами листування.

За словами Подеста, Росія могла організувати хакерські атаки, тому що їй близькі політичні позиції Трампа, які більше відповідають російському зовнішньополітичному курсу, ніж американському. Він також не виключив, що рушійною силою можуть бути пов'язані з Росією бізнес-інтереси Трампа.

Як повідомляв УНІАН раніше, розвідувальне співтовариство США звинуватило російський уряд у зв'язку з недавніми зламами пошти американських політичних організацій і політичних діячів через майбутні вибори у США. Зокрема, йдеться про безпосередню причетність уряду Росії до зламу електронної переписки американських громадян і організацій, включаючи політичні організації.

Президент США Барак Обама розглядає кілька варіантів відповіді на хакерські атаки з боку Росії, яким піддалися багато організацій політичних партій США.