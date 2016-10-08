ЗМІ опублікували непристойну розповідь Трампа про домагання до жінок

На відео Трамп розмовляє з ведучим шоу Біллі Бушем у 2005 році. У ході бесіди кандидат у президенти розповідає про свою невдалу спробу спокусити жінку, передає РБК.

Трамп також розповів, що його «автоматично приваблюють красиві жінки і він часто намагається поцілувати їх. «Я просто починаю цілувати їх. Я навіть не чекаю. І коли ти зірка, вони дозволяють зробити це. Ви можете робити все», - заявив кандидат у президенти США.

Читайте такожТрамп похвалив сам себе за те, що 18 років мав можливість не платити податки

Після того, як з'явилося відео, Трамп заявив, що вся ця розмова була жартівливою. «Я прошу вибачення, якщо хтось образився», — сказав кандидат у президенти.

На публікацію відео відреагувала суперниця Трампа на виборах– кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон. «Це жахливо. Ми не можемо дозволити цій людині стати президентом», — написала вона в своєму Twitter.

Як зазначає газета, відеозапис з'явилася якраз тоді, коли Трамп намагався зробити темою кампанії шлюб Клінтон. Кандидат від республіканців розкритикував колишнього президента США Білла Клінтона за його минулі зради дружині. Він також піддав критиці Хілларі Клінтон за «пособництво» своєму чоловікові.