У Росії є "темники" щодо впливу на владу п'яти країн Європи - Reuters

Про це йдеться у звіті приватної американської дослідницької групи, пише ТСН з посиланням на Reuters.

Москві симпатичні політики, які прагнули домінувати над енергетичними ринками та іншими галузями економіки, які підривають заходи із боротьби з корупцією в спробі отримати владу в урядах Болгарії, Угорщини, Латвії, Сербії та Словаччини.

"У деяких країнах вплив Росії став настільки поширеним, що він кинув виклик національній стабільності, а також західній орієнтації країн і євроатлантичної стабільності", - йдеться у доповіді 16-місячного дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні та у Софії, болгарського центру вивчення демократії.

Додамо, що дослідження співпало з намаганнями РФ втрутися у президентські вибори у США за допомогою кібератак та появи листів кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Вона заявила, що Кремль намагається допомогти кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу виграти вибори. Уряд США офіційно звинуватив Росію в хакерстві. Президент Росії Володимир Путін відкинув звинувачення у втручання у вибори.

Додамо, що посадові особи та колишні співробітники Держдепу США згодні з висновками про участь Росії у Східній Європі. "Путін хоче підірвати не тільки довіру до НАТО і ЄС, а й весь демократичний фундамент обох інститутів", сказав американський чиновник.

Чиновник, який побажав залишитися невідомим, зауважив, що Білий дім наказав посадовцям публічно не обговорювати ворожу діяльність Росії. Ці заходи, за його словами, включають в себе хабарництво, пропаганду, дезінформацію, "випадкові" вбивства критиків Кремля у себе вдома чи за кордоном. Дії Росії щодо розширення свого пливу у Центральній та Східній Європі є найрізноманітнішими: вони варіюються від контракту на 12,2 млрд євро на будівництво двох нових ядерних реакторів в Угорщині, які споруджуватиме РФ на "туманних" умовах до культивування проросійських бізнесменів, які отримують політичні посади, а потім захищають інтереси Москви.

Наприклад, у Болгарії економічна присутність Росії настільки сильна, що складає в середньому 22 відсотків ВВП в період з 2005 по 2014 рік.

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У дослідженні пропонуються й шляхи боротьби з РФ. Вони включають в себе більше уваги на незаконних фінансових потоків і модернізації програм допомоги США, щоб підкреслити зміцнення системи управління та боротьбу з російським впливом.

Зауважимо, що це не єдине дослідження цьогоріч, яке було присвячене впливу Росії в регіоні. "Росія відкрила новий політичний фронт в Європі, підтримуючи вкрай правих проти ліберального Європейського Союзу", заявив в лютому Центр історичного аналізу і дослідження конфліктів британської дослідницької групи.

Уряди Угорщини і Греції відкрито симпатизують Путіну. Результатом цих симпатій є те, що істотна "п'ята колона" у Західній і Центральній Європі послаблює відповідь на російську агресію.