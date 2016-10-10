Нардеп назвав імена лобістів Росії у ПАРЄ

Про це заявив нардеп Володимир Ар'єв, повідомляє Еспресо.TV.

"Зокрема, президент Групи європейських лівих Тіні Кокс. Певним чином таку функцію виконує й Педро Аграмунт, але я б його не назвав прямим лобістом Росії. Він лобіює власні інтереси. Так само можу назвати Тьєрі Маріані з Франції, хоча французи сьогодні зовсім інакше говорять, після того, як була зірвана росіянами їхня резолюція ООН", - говорить Ар'єв.

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