"Антиросійська істерія": у МЗС РФ відповіли на звинувачення США у хакерських атаках

13:29, 08 жовтня 2016
Світ
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У Росії звинувачення США в хакерських атаках назвали "очевидним політичним замовленням"

В МИД РФ прокомментировали обвинения в хакерских атаках в США / REUTERS

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає ТАСС.

"Наші вороги продовжують спроби звинуватити Росію у втручанні у внутрішні справи США, - зазначив він. - Однак при цьому повністю заплющують очі на масове, з використанням усього арсеналу засобів масової інформації, втручання в американську передвиборчу кампанію з боку європейських політиків різного калібру".

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"Вона (доказова база - Ред.) в адміністрації США або взагалі не складається, або придумана тими, хто зараз у Вашингтоні виконує очевидне політичне замовлення, продовжуючи нагнітати безпрецедентну антиросійську істерію", - додав Рябков.

Раніше розвідувальна спільнота США звинуватила російський уряд у зв'язку з недавніми зломами пошти американських політичних організацій і політичних діячів через майбутні вибори у США.

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