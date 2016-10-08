"Антиросійська істерія": у МЗС РФ відповіли на звинувачення США у хакерських атаках

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, передає ТАСС.

"Наші вороги продовжують спроби звинуватити Росію у втручанні у внутрішні справи США, - зазначив він. - Однак при цьому повністю заплющують очі на масове, з використанням усього арсеналу засобів масової інформації, втручання в американську передвиборчу кампанію з боку європейських політиків різного калібру".

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"Вона (доказова база - Ред.) в адміністрації США або взагалі не складається, або придумана тими, хто зараз у Вашингтоні виконує очевидне політичне замовлення, продовжуючи нагнітати безпрецедентну антиросійську істерію", - додав Рябков.

Раніше розвідувальна спільнота США звинуватила російський уряд у зв'язку з недавніми зломами пошти американських політичних організацій і політичних діячів через майбутні вибори у США.