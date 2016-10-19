Росія виступила проти проведення спеціальної сесії Ради ООН щодо Алеппо

Офіційний запит на проведення спецсесії Великобританія направила від імені групи країн у складі США, Німеччини, Франції, Італії, Туреччині, Йорданії, Кувейту, Марокко, Катару і Саудівської Аравії, передає РИА Новости.

У документі говорилося, що пропозицію було сформовано "після недавнього погіршення ситуації з правами людини в Алеппо і нездатності режиму Асада і його союзників виконати свої зобов'язання в галузі прав людини".

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Спеціальна сесія ООН, присвячена ситуації в Алеппо. має відбутися 21 жовтня в Женеві. Проведення спецсесії підтримали 33 країни: 16 членів Ради та 17 спостерігачів.

У РФ вважають, що через введення Росією "гуманітарної паузи" ця сесія абсолютно недоречна і спрямована на "вигороджування терористів".

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон попередив Росію, що вона ризикує "стати країною-ізгоєм", якщо продовжить бомбити цивільні об'єкти у Сирії.