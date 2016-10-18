США: рішення Москви про "паузи" у бомбардуваннях Алеппо прийнято занадто пізно

Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Марк Тонер, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Російські та сирійські військові раніше оголосили, що організують "гуманітарну паузу" у бомбардуваннях Алеппо для виведення мирних жителів.

Військові планують провести паузу в першій половині дня 20 жовтня. У цей час російські військово-повітряні сили і сирійські війська не будуть наносити удари по місту, а мирні жителі зможуть покинути місто в район Ідліб, повідомив начальник головного оперативного управління генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Сергій Рудської.

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"Ми розуміємо, що на узгодження всіх питань може піти тривалий час. Тому нами прийнято рішення не втрачати час і розпочати проведення "гуманітарних пауз", насамперед для вільного проходу мирних жителів, евакуації хворих і поранених, а також виведення бойовиків", - зазначив Рудський.

Організація Об'єднаних Націй заявила, що вітає будь-яку паузу у військових діях в Алеппо. Проте офіційний представник організації Стефан Дюжарик зауважив, що ООН закликали до припинення вогню як мінімум на 48 годин, щоб доставити необхідну гуманітарну допомогу.

Дюжарик заявив, що поки в організації не бачать підтверджень того, що Росія і Сирія готуються до "гуманітарної паузі".