Міноборони РФ заявило про припинення авіаударів по сирійському Алеппо

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на селекторній нараді в Москві.

«Сьогодні з 10 години ранку припиняються удари авіації ВКС Росії і ВПС Сирії в районі Алеппо. Дострокове припинення авіаударів необхідно для введення «гуманітарної паузи» 20 жовтня. Це дозволить гарантувати безпеку виходу із шести коридорами мирних жителів і підготувати до евакуації хворих та поранених зі східної частини Алеппо», - повідомив Шойгу.

За його словами, «одночасно до початку «гуманітарної паузи» сирійські війська будуть відведені на дистанції, що дозволяють бойовикам безперешкодно залишити східний Алеппо зі зброєю по двох спеціально створених коридорах: перший - по дорозі Кастелло, другий - у районі ринку Сук-Ель-Хай».

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Шойгу звернувся до керівництва країн, «які мають вплив на збройні формування у східній частині Алеппо, з пропозицією переконати їхніх лідерів припинити бойові дії і залишити місто».

Також він заявив, що всім, хто дійсно зацікавлений у якнайшвидшій стабілізації обстановки в місті Алеппо, необхідно приступити до реальних політичних кроків, а не продовжувати займатися «політичною тяганиною».

Він вважає, що російська ініціатива повинна сприяти успіху роботи військових експертів низки держав, що завтра почнеться в Женеві.

«Ця робота буде спрямована, насамперед, на відділення терористів від помірної опозиції та їхнє виведення зі східної частини Алеппо», - сказав він.

Шойгу додав, що група російських військових фахівців вже прибула до Женеви для спільної роботи.