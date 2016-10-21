Журналістку Бабич допитують у СК Росії у справі "Правого сектору" - правозахисники

Журналістка Ксенія Бабич наразі знаходиться на допиті у Слідчому комітеті РФ. Про це заявила юридичний директор організації «Правова ініціатива по Росії», де офіційно працює Бабич, Ольга Гнєздилова, повідомляє «112 Україна».

Як заявила Гнєздилова, наразі інформації щодо порушення Бабич статей, за якими відкрита кримінальна справа, немає.

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"Ми вирішили надати адвоката Ксенії. Зараз він приїхав до Слідчого комітету Росії разом з нею, і вони відправилися на допит... У нас є копія повістки, яка була викладена у "Фейсбуці", там є номер кримінальної справи, але немає статей, за якими вона порушена. Взагалі ніякої такої інформації щодо слідства немає", - заявила Гнєздилова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві пройшов обшук у журналістки і прес-секретаря організації «Правова ініціатива по Росії» Ксенії Бабич. Обшук проводився у справі прес-секретаря «Правого сектора» Артема Скоропадського.

Водночас Скоропадський заявив, що Бабич не мала стосунку ні до політики, ні до «Правого сектора».

У листопаді 2014 року Верховний суд РФ визнав організації «Правий сектор» і УНА-УНСО «екстремістськими» і заборонив їх діяльність у Росії.

У вересні 2016 року Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно лідерів "Правого сектора" Дмитра Яроша, Андрія Тарасенка, Андрія Стемпіцького, Валерія Воронова, Артема Скоропадського за «злочини проти Росії і російськомовного населення».