У Москві пройшов обшук у журналістки в справі прес-секретаря "Правого сектору"

Про це УНІАН повідомив її колега Ілля Шепелін.

«До Бабич на світанку до квартири увірвалася банда оперативників Слідчого комітету. Обшук проводиться у справі Артема Скоропадського - прес-секретаря «Правого сектора» - організації, забороненої в Росії. Пан Скоропадський навчався на московському журфаку, а тепер навряд чи повернеться до Росії, але СК організовує ще один процес з обвинуваченим, якого у них немає, однак матеріали на нього потрібні. Ось тепер добралися до Ксенії, яка навчалася зі Скоропадським на одному курсі журфаку», - сказав Шепелін.

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Крім того, він повідомив, що Бабич викликали на допит на сьогодні до Слідчого комітету РФ.

Ксенія Бабич була редактором порталу РБК і писала для проекту «Сноб», працювала позаштатним кореспондентом українського телеканалу «112 Україна». Зараз обіймає посаду прес-секретаря у правозахисної організації «Правова ініціатива по Росії».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2014 року Верховний суд РФ визнав організації «Правий сектор» і УНА-УНСО «екстремістськими» і заборонив їх діяльність у Росії.

У вересні 2016 року Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу стосовно лідерів "Правого сектора" Дмитра Яроша, Андрія Тарасенка, Андрія Стемпіцького, Валерія Воронова, Артема Скоропадського за «злочини проти Росії і російськомовного населення». У СК РФ стверджували, що загальна чисельність учасників організації "Правий сектор" становить понад 5000 "бойовиків", а також що керівниками організації створені окремі осередки у країнах Європи і Північної Америки.