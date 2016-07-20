Вища рада юстиції відкрила п'ять дисциплінарних справ щодо суддів Майдану

Про це повідомляє прес-служба ВРЮ.

Як зазначається в повідомленні, таке рішення було прийнято на засіданні Вищої ради юстиції 20 липня 2016 року за матеріалами перевірок, проведених членами Вищої ради юстиції за заявами, переданими Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції.

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Зокрема, були відкриті дисциплінарні справи стосовно судді Окружного адміністративного суду м.Києва Віктора Данилишина, щодо суддів Черкаського окружного адміністративного суду Тетяни Чубар, Василя Коваленка і Володимира Мишенка; щодо судді Оболонського районного суду міста Києва Миколи Місечка; щодо судді Апеляційного суду Київської області Оксани Рудніченко і щодо судді Полтавського окружного адміністративного суду Івана Ясиновського.

У повідомленні зазначається, що під час розгляду дисциплінарних справ ВРЮ надасть оцінку діям суддів при розгляді адміністративних справ про притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які були учасниками Автомайдану, за статтею 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення й накладенні адміністративного стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами та при обранні запобіжних заходів у виді тримання під вартою щодо учасників масових акцій протестів в Україні у період з 21 листопада 2013 року до набуття чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».

Водночас Вища рада юстиції вирішила відмовити у відкритті дисциплінарних справ за переданими Тимчасовою спеціальною комісією з перевірки суддів судів загальної юрисдикції: стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Наталії Пономаренко, судді Черкаського окружного адміністративного суду Анжеліки Бабич, судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Олега Холяви, судді Луганського окружного адміністративного суду Катерини Пляшкової, судді Харківського окружного адміністративного суду Олексія Котеньова, підкреслюється в повідомленні.