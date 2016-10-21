Кінь, на якому катається Путін: Клінтон публічно "пройшлася" по любові Трампа до президента РФ (відео)
Також Хілларі прокоментувала звинувачення Трампа про те, що вона вживає допінг.
На благодійній вечері Al Smith кандидат від демократів Хілларі Клінтон в'їдливо прокоментувала заяви кандидата-республіканця Дональда Трампа про підтримку Володимира Путіна.
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У своєму виступі під час вечері Клінтон натякнула на можливий вплив Росії на кампанію Трампа.
"Дональд насправді здоровий, як кінь. Ви знаєте, той самий кінь на якому катається Володимир Путін", - цитує Клінтон Мediaite.
Що ж стосується звинувачень у тому, що вона нібито приймала допінг перед дебатами, Клінтон відповіла: "Я так задоволена, що Дональд думав, що я використовувала якийсь допінг. Я справді щось робила. Це називається підготовка".
Як відомо, Дональд Трамп пропонував Хілларі Клінтон пройти тест на допінг перед останніми дебатами. А також він безліч разів висловлювався на підтримку Володимира Путіна і говорив, що демократи "ображають" президента РФ Володимира Путіна.