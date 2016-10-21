Кінь, на якому катається Путін: Клінтон публічно "пройшлася" по любові Трампа до президента РФ (відео)

На благодійній вечері Al Smith кандидат від демократів Хілларі Клінтон в'їдливо прокоментувала заяви кандидата-республіканця Дональда Трампа про підтримку Володимира Путіна.

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У своєму виступі під час вечері Клінтон натякнула на можливий вплив Росії на кампанію Трампа.

"Дональд насправді здоровий, як кінь. Ви знаєте, той самий кінь на якому катається Володимир Путін", - цитує Клінтон Мediaite.

Що ж стосується звинувачень у тому, що вона нібито приймала допінг перед дебатами, Клінтон відповіла: "Я так задоволена, що Дональд думав, що я використовувала якийсь допінг. Я справді щось робила. Це називається підготовка".

Як відомо, Дональд Трамп пропонував Хілларі Клінтон пройти тест на допінг перед останніми дебатами. А також він безліч разів висловлювався на підтримку Володимира Путіна і говорив, що демократи "ображають" президента РФ Володимира Путіна.