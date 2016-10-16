Трамп запропонував Клінтон пройти тест на допінг - ЗМІ

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував своєму основному супернику - демократу Хілларі Клінтон пройти тест на допінг перед наступними дебатами, повідомляє Украинская правда з посиланням на CNN.

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"Раніше в суботу Трамп припустив, що Клінтон перед дебатами, які пройшли минулої неділі, прийняла допінг, щоб виступити краще", - йдеться в повідомленні.

За словами республіканця, Клінтон на початку дебатів "була більш енергійною, а під кінець дискусії стала слабшою".

При цьому жодних доказів, що Клінтон приймала допінг, Трамп не навів.

У штабі Клінтон заявили, що Трамп намагається придушити активність виборців своєю ганебною спробою зірвати вибори за кілька тижнів до того, як вони пройдуть.