Смоленська катастрофа: родичі жертв протестують проти ексгумації, написали відкритого листа

Вони протягом останніх місяців безуспішно висловлювали протест проти цієї процедури, повідомляє PAP.

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"Через шість років після тих страшних подій ми самотні й беззахисні перед обличчям цього жорстокого акту. Наших близьких повинні дістати з трун всупереч забороні порушувати спокій померлих", - йдеться у зверненні родичів жертв Смоленської катастрофи.

Крім того, вони просять всіх небайдужих надати їм допомогу й закликають представників церкви стати на захисті недоторканності поховань.

Раніше ЗМІ повідомляли, що відбудеться ексгумація останків усіх жертв Смоленської катастрофи, за винятком тих, які слідство вже дослідило.

Нагадаємо, польський урядовий літак Ту-154 з 96 високопоставленими урядовцями на борту розбився під час заходу на посадку на військовому аеродромі в російському Смоленську. Звідти польська делегація планувала відправитися на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.