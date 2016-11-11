В Іспанії викрили групу, яка нелегально перевозила українців в Британію та Ірландію

В Іспанії правоохоронці знешкодили групу людей, які нелегально переправляли українців у Британію та Ірландію. Про це повідомляється на сайті Європолу.

Мігранти легально потрапляли в Польщу з допомогою туристичної візи, а потім в інші країни ЄС, використовуючи підроблені документи, такі як ID-карти Польщі та паспорти з балтійських країн.

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У повідомленні зазначається, що цього року було затримано понад 100 осіб за підробку адміністративних документів і сприяння нелегальній імміграції.

Ватажка злочинного угруповання було затримано в Іспанії у березні цього року. В його квартирі було знайдено понад 100 ID-карт та оригінальні польські паспорти.

Як раніше повідомляв УНІАН, понад 335 тис. мігрантів та біженців прибули до Європи через море у 2016 році.

Станом на 2 листопада кількість зареєстрованих мігрантів та біженців, які морем впродовж року потрапили до Європи, складає 335,031 тис. осіб. В основному вони прибували до Греції та Італії: зокрема, 169,901 тис. людей прибули до Греції і 159,496 тис. - до Італії.

Водночас зазначається, що загальне число мігрантів у 2016 році є меншим у порівнянні з тою кількістю, яка прибула до Європи за увесь 2015 рік. Минулого року з 1 січня до 31 грудня в Європу потрапило 728,926 тис. мігрантів та біженців.