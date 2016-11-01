Фінляндія скоротить кількість місць для біженців

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Yle.

До кінця квітня наступного року кількість місць для прийому біженців у притулках планується зменшити ще на 1800 в доповнення до раніше заявленого скорочення кількості місць для мігрантів.

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Зараз у фінських центрах з прийому мігрантів можна розмістити близько 20 700 осіб.

"Причиною для закриття центрів прийому біженців та зменшення місць є скорочення кількості осіб, які шукають притулку", - зазначили в міграційній службі Фінляндії.

Раніше повідомлялося, що ЄС виділив Імміграційній службі Фінляндії 5 млн євро на підтримку діяльності та різні проекти, головним чином пов'язані з прохачами притулку.