Путін привітав проросійськи налаштованого Додона з перемогою на виборах у Молдові та запросив до Москви
Президент Росії Володимир Путін привітав Ігоря Додона з перемогою на виборах президента Республіки Молдова й запросив його відвідати Росію з візитом.
Про це повідомили у прес-службі Кремля.
"Президент Росії висловив налаштованість на конструктивний діалог та активну спільну роботу з розвитку російсько-молдавських відносин згідно з положеннями Договору про дружбу і співробітництво, п'ятнадцята річниця якої відзначається у ці дні", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, Путін запросив Ігоря Додона відвідати Росію з візитом.
За результатами підрахунку голосів на виборах президента Молдови перемогу здобув лідер Соціалістичної партії Ігор Додон.
Раніше УНІАН повідомляв, що Додон виступив за федералізацію країни, назвав виведення російських військ з Придністров'я «провокацією» і зібрався з першим візитом до Москви.