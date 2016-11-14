Лідер президентської гонки у Молдові Додон виступив за федералізацію країни й зібрався до Москви

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в ефірі російського держканалу «Росія 24».

Відповідаючи на запитання, як вибудовуватимуться відносини з Україною, Додон сказав: «Це наші сусіди, сусідів не вибирають, із ними потрібно мати дружні сусідські відносини, так само як і з Бухарестом».

«Мій перший офіційний візит до Москви, я сподіваюся, ми почнемо вирішувати ті проблеми, які є в нашому двосторонньому порядку денному», - сказав він.

Додон заявив, що домагатиметься дострокових парламентських виборів у Молдові, оскільки більшість становлять партії, які не згодні з його програмою.

Коментуючи слова ведучого, що реальні повноваження зосереджені в уряду, Додон заявив, що президент обраний безпосередньо народом і має більше моральних прав вимагати змін до Конституції.

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«Якщо парламентська більшість не погодиться з президентом, якого обрав народ, тоді президент може вийти на референдум, поміняти Конституцію, попросити більше повноважень або розпуску парламенту», - сказав він.

Додон заявив, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС стало «помилкою» й потрібно вибудовувати стратегічне партнерство з РФ.

«Я думаю, що заяви деяких політиків і міністрів про коридори для військ із Придністров'я – це була явна провокація. Моя позиція залишається незмінною. Ми повинні надати особливий статус для придністровського регіону. Я відкрито виступав і підтримую ідею федералізації країни. Я вважаю - це єдиний вихід», - сказав Додон.

За його словами, щоб зробити конкретні кроки, потрібно дочекатися виборів у Придністров'ї в грудні, й на початку наступного року сісти за стіл переговорів і знайти політичне рішення врегулювання цієї проблеми.

Як повідомлялося, на виборах президента Молдови за результатами підрахунку більше 99% бюлетенів Додон отримав більшість голосів (52,5%).

Суперниця Додона – голова Партії дій і солідарності Майя Санду – отримала близько 47%.