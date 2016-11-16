Видача 95% дозволів на безвізовий в'їзд до ЄС займатиме кілька хвилин

Про це віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив на прес-конференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

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"Подорожуючі можуть зробити це вдома онлайн, це буде дешево – 5 євро, просто і діятиме протягом 5 років. Це буде просто, швидко, дешево і ефективно", - сказав він.

У своєму виступі він наголосив, що "ETIAS - це не віза".

"За нашими оцінками, для 95% заявників це буде питанням хвилин, перш ніж вони отримають зелене світло для подорожі", - заявив Тіммерманс.

Як повідомлялося, у середу Європейська комісія презентувала нову Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS), яка передбачає онлайн-реєстрацію та сплату за в’їзд до Шенгенської зони для негромадян ЄС, які мають право безвізового в’їзду.

Особа, яка подорожуватиме до Шенгену, має заповнити форму і вказати тільки дійсний проїзний документ. Заявка буде дійсна протягом п'яти років і для багаторазових подорожей.

Візовий збір у розмірі 5 євро буде застосовуватися до всіх заявникам віком старше 18 років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада закликала Євросоюз ввести безвізовий режим. 10 листопада голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі запевнив, що Україна отримає відповіді на питання щодо надання безвізового режиму та ратифікації угоди Україна-ЄС «протягом найближчого тижня».