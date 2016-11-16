Єврокомісія хоче ввести обов’язкову плату в 5 євро за в’їзд до Шенгену

Про це повідомляє EUobserver.

«Європейська комісія внесла пропозицію в середу щодо стягування з громадян, які не є членами ЄС, € 5 за поїздки до Шенгенської зони. Пропонована віза буде охоплювати близько 30 мільйонів людей, які в’їжджають в ЄС щороку з 60 країн, що мають безвізовий режим з ЄС, в тому числі з США, Канади, Нової Зеландії та Австралії», – йдеться в повідомленні видання.

Система може бути запущена в 2020 році, якщо вона отримає схвалення країн-членів ЄС та Європейського парламенту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада закликала Євросоюз ввести безвізовий режим.

10 листопада голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі запевнив, що Україна отримає відповіді на питання щодо надання безвізового режиму та ратифікації угоди Україна-ЄС «протягом найближчого тижня».