Порошенко може зустрітись з Трампом у лютому 2017 року – джерело

Про це повідомило УНІАН джерело в дипломатичних колах.

З нагоди головування України у Раді безпеки ООН в лютому 2017 році планується візит Порошенка до США, під час якого може відбутися двостороння зустріч з Трампом.

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Як повідомляв УНІАН, 11 листопада заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що Порошенко може здійснити візит до США в лютому 2017 року. "Ми будемо налагоджувати діалог. Уже перші сигнали передані Вашингтону, зокрема президент (Порошенко) запросив президента Трампа після інавгурації відвідати у зручний час Україну. І, по-друге, ми розраховуємо, що наступного року, в лютому наш президент здійснить візит до США", - сказав Єлісєєв.