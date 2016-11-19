У східному Алеппо після кількох днів бомбардувань не залишилось лікарень - Reuters (фото)

Про це з посиланням на представників системи охорони здоров'я міста повідомляє Reuters.

«Руйнування інфраструктури такі, що жителі міста, включаючи старих і дітей, позбавлені можливості отримувати елементарне медичне обслуговування. Фактично, їх залишили вмирати», - цитує агенція представника міської влади.

Водночас правозахисна організація «Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини» зазначила, що в обложеній частині міста є кілька працюючих медустанов, проте дістатися до них неможливо через постійні обстріли.

Співрозмовники агентства відзначають, що лікарні були зруйновані, зокрема, через пряме влучання бомб і снарядів у результаті авіаударів. Але якщо раніше медики могли відновлювати роботу лікарень після бомбардувань, то тепер це все важче зробити - інтенсивність обстрілів за останні дні посилилася через спроби влади «розкрити місця скупчення терористів».

Як повідомлялося, 18 листопада в ООН заявили, що в східній частині Алеппо на складах ООН закінчилися запаси продовольства. Гуманітарні співробітники організації не можуть потрапити до східних районів Алеппо, в яких проживають близько 275 тисяч чоловік.

Як випливає з доповіді генсека ООН Пан Гі Муна про гуманітарну ситуацію в Сирії, Східний Алеппо є одним із 16 обложених населених пунктів у Сирії. Загалом в умовах блокади у країні проживають більш як 970 тисяч осіб. Як повідомив Пан Гі Мун, у жовтні тільки 286 тисячам із них вдалося доставити гуманітарну допомогу.

У звіті також наводяться дані Управління верховного комісара ООН з прав людини про жертви серед цивільних осіб у жовтні. За його даними, за минулий місяць в Сирії були вбиті понад 400 цивільних, більшість з них - унаслідок авіаударів та артилерійських обстрілів.