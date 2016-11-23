Туреччина завдала авіаудари по командних пунктах ІДІЛ на півночі Сирії

Про це повідомляє Anadolu.

Зазначається, що серед об’єктів були командні пункти ІДІЛ.

"Збройні сили у вівторок завдали ударів по дев'яти цілям "Ісламської держави", серед яких чотири сховища і два командних пункти на півночі Сирії", – йдеться у повідомленні.

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Також в рамках операції "Щит Євфрату" спецпідрозділи Вільної сирійської армії за підтримки Туреччини продовжили завдавати ударів по позиціям ІДІЛ на півночі Сирії.

Нагадаємо, губернатор Мосула Невфел Хаммаді Ас-Султан заявив, що про терміни завершення операції по звільненню Мосула від терористичної організації ІДІЛ говорити поки рано.

За його словами, терміни завершення операції залежать від її планування та злагодженості дій сил, що беруть участь у ній. Говорячи про роль формувань пешмерга у звільненні Мосула, Ас-Султан зазначив, що в даний час загони ополченців разом з підрозділами ЗС Іраку продовжують просування в околицях міста.