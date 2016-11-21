Звільнення Мосула: губернатор іракського міста пояснив, від чого залежить успіх операції
Про терміни завершення операції по звільненню Мосула від терористичної організації ІДІЛ говорити поки рано.
Про це розповів губернатор Мосула Невфел Хаммаді Ас-Султан, пише Анадолу.
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За його словами, терміни завершення операції залежать від її планування та злагодженості дій сил, що беруть участь у ній.
Говорячи про роль формувань пешмерга у звільненні Мосула, Ас-Султан зазначив, що в даний час загони ополченців разом з підрозділами ЗС Іраку продовжують просування в околицях міста.
За словами губернатора, терористи ІДІЛ намагаються утримати під контролем 30 відсотків території Мосула.
У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Ібади оголосив про початок операції зі звільненню Мосула від терористичної організації ІДІЛ.
Місто знаходиться під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року і вважається їх неформальною столицею в Іраку.