Звільнення Мосула: губернатор іракського міста пояснив, від чого залежить успіх операції

Про це розповів губернатор Мосула Невфел Хаммаді Ас-Султан, пише Анадолу.

Читайте такожШтурм Мосула уповільнився через атаки смертників (фоторепортаж)

За його словами, терміни завершення операції залежать від її планування та злагодженості дій сил, що беруть участь у ній.

Говорячи про роль формувань пешмерга у звільненні Мосула, Ас-Султан зазначив, що в даний час загони ополченців разом з підрозділами ЗС Іраку продовжують просування в околицях міста.

За словами губернатора, терористи ІДІЛ намагаються утримати під контролем 30 відсотків території Мосула.

У ніч на 17 жовтня прем'єр-міністр Іраку Хайдар аль-Ібади оголосив про початок операції зі звільненню Мосула від терористичної організації ІДІЛ.

Місто знаходиться під контролем бойовиків угруповання з червня 2014 року і вважається їх неформальною столицею в Іраку.