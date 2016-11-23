Клінтон випереджає Трампа на понад 2 мільйони голосів виборців – ЗМІ
За підсумками всенародного голосування, які постійно оновлюються, розрив між колишнім кандидатом у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон та її суперником від Республіканської партії Дональдом Трампом, який за результатами голосування колегії виборників здобув перемогу на президентських виборах, вже перейшов поріг у 2 млн голосів виборців на користь кандидата від демократів.
Як повідомляє The New York Times, Клінтон збільшила свій відрив за результатами всенародного голосування на 1,5 відсотки.
Видання стверджує, що такого розриву для кандидата у президенти США, який програє вибори, не спостерігалося з часу спірних виборів у 1876 році.
В той же час, коли Клінтон збільшує свій відрив від Трампа, мільярдер продовжує визначатися із кандидатурами, які займатимуть посади в його уряді. Зокрема, він обрав кандидатуру губернатора штату Південна Кароліна Ніккі Хейлі на посаду посла США при Організації Об'єднаних Націй, і також розглядає можливість того, що нейрохірург Бен Карсон стане секретарем департаменту житлового будівництва і міського розвитку.
За підсумками підрахунку голосів у штатах Нью-Джерсі, Іллінойс, Меріленд та Каліфорнія, перевага Клінтон досягла 2 млн 17 тис. 563 голосів або 1,5% розриву від Трампа.
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На даний момент рівень підтримки Клінтон перевищує остаточні результати семи колишніх переможців у президенти США, п'ять з яких одночасно виграли голоси колегії виборників.
За цих обставин ліберальні активісти почали вимагати перевірки результатів голосування у тих штатах, де Трамп отримав перемогу із незначним відривом. Зокрема, мова йде про штати Мічиган, Вісконсін та Пенсильванію.