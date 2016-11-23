Клінтон випереджає Трампа на понад 2 мільйони голосів виборців – ЗМІ

Як повідомляє The New York Times, Клінтон збільшила свій відрив за результатами всенародного голосування на 1,5 відсотки.

Видання стверджує, що такого розриву для кандидата у президенти США, який програє вибори, не спостерігалося з часу спірних виборів у 1876 році.

В той же час, коли Клінтон збільшує свій відрив від Трампа, мільярдер продовжує визначатися із кандидатурами, які займатимуть посади в його уряді. Зокрема, він обрав кандидатуру губернатора штату Південна Кароліна Ніккі Хейлі на посаду посла США при Організації Об'єднаних Націй, і також розглядає можливість того, що нейрохірург Бен Карсон стане секретарем департаменту житлового будівництва і міського розвитку.

За підсумками підрахунку голосів у штатах Нью-Джерсі, Іллінойс, Меріленд та Каліфорнія, перевага Клінтон досягла 2 млн 17 тис. 563 голосів або 1,5% розриву від Трампа.

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На даний момент рівень підтримки Клінтон перевищує остаточні результати семи колишніх переможців у президенти США, п'ять з яких одночасно виграли голоси колегії виборників.

За цих обставин ліберальні активісти почали вимагати перевірки результатів голосування у тих штатах, де Трамп отримав перемогу із незначним відривом. Зокрема, мова йде про штати Мічиган, Вісконсін та Пенсильванію.