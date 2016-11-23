Трамп хоче призначити послом США в ООН доньку іммігрантів з Індії, яка раніше критикувала його – ЗМІ

Як передає NBC News, цю інформацію підтвердило джерело, наближене до перехідної команди Трампа.

44-річна Хейлі на ранній стадії праймеріз підтримувала суперника Трампа у виборчій кампанії серед претендентів від Республіканської партії сенатора Марко Рубіо, а потім сенатора Теда Круза.

Вона є дочкою іммігрантів з Індії та раніше відслужила три терміни у палаті представників штату Південна Кароліна перед тим, як отримати посаду губернатора штату у 2010 році і потім знову у 2014.

Обмежений досвід губернатора у зовнішній політиці ймовірно приверне допитливу увагу під час сенатських слухань щодо затвердження її кандидатури на посаду посла.

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Якщо її кандидатура буде затверджена Сенатом, вона на цій посаді замінить Саманту Пауер, яка з 2013 року стала послом США в ООН завдяки рішенню президента барака Обами.

Трамп розпочав 2016-й рік із взаємного протистояння з Хейлі, але наприкінці року вони стали союзниками, коли відбувається процес формування нової Адміністрації президента США після закінчення двох термінів президентства Обами.

У січні 2016 року вона заявила, що на той момент кандидат в президенти Трамп "безсумнівно зробив внесок у те, що на мою думку, є лише безвідповідальною розмовою".

"Якщо у нас є громадяни, які дотримуються закону, які люблять наші традиції, які роблять все, щоб бути корисними громадянами у Америці, вони повинні відчувати себе бажаними у цій країні", - наголошувала тоді Хейлі.

"Причиною того, чому ця країна є такою величною, полягає у тому, що структура цієї країни була побудована іммігрантами, її законними іммігрантами", - зазначала Хейлі.

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У лютому вона назвала Трампа "всім, чого губернатор не бажає бачити у президенті".

Як повідомляв УНІАН, на вихідних Трамп провів зустріч з кандидатом Республіканської партії на президентських виборах у 2012 році та колишнім губернатором штату Массачусетс Міттом Ромні, який є імовірними претендентом на посаду секретаря Державного департаменту США.