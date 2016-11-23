У США закликають до перерахунку голосів на виборах президента у ключових штатах — The Guardian

Група аналітиків, яка переконує кампанію Гілларі Клінтон приєднатися до своєї боротьби, готується надати докладний звіт про свою стурбованість в конгрес і федеральні органи влади на початку наступного тижня. У цьому документі зазначаються результати у штатах Мічиган, Пенсільванія і Вісконсін, передає DT.UA з посиланням на The Guardian.

"Я зацікавлена в перевірці голосування", - сказала Барбара Сімонс, радник комісії зі сприяння виборам США та експерт з електронного голосування.

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Друга група аналітиків, очолювана засновником Національного інституту виборчого права Джоном Боніфазом і професором Алексом Хальдерманом, також виступає за перерахунок голосів.

Видання зазначає, що перегляд голосування послідував через несподівану поразку Клінтон і після того, як розвідка США опублікувала звіти про вторгнення російських хакерів у регіональні виборчі комп'ютерні системи і про злом поштових сервісів посадових осіб Демократичної партії перед виборами.

Клінтон мінімально програла в Пенсільванії і Вісконсіні, і ще може програти в Мічигані, де досі не оголошені остаточні результати голосування.

Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватило Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.