У Туреччині прогримів вибух біля урядової будівлі: є загиблі

У Туреччині у місті Адана стався вибух біля урядової будівлі. Вибухнув легковий автомобіль, пише Anadolu.

В наслідок вибуху загинуло 2 людини, щонайменше 16 осіб отримали поранення.

Видання зазначає, що авто вибухнуло на стоянці біля офісу губернатора провінції Адана на півдні Туреччини. Пошкоджені автомобілі на стоянці та прилегла будівля, де знаходиться офіс губернатора.

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"У скоєнні вибуху підозрюється жінка", - повідомив губернатор провінції.

На місці вибуху були виявлені номери автомобіля підозрюваного.

Нагадаємо, на початку листопада у турецькому місті Дерік, що у південно-східній провінції Мардін, пролунав вибух поблизу урядової будівлі.

За даними приватної телекомпанії NTV, тоді у результаті вибуху поранення отримав губернатор округу Фатіх Сафітюрк. Втім поранення були легкі.