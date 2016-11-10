У Туреччині прогримів вибух, поранено губернатора

У турецькому місті Дерік, що у південно-східній провінції Мардін, сьогодні пролунав вибух поблизу урядової будівлі.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

За даними приватної телекомпанії NTV, у результаті вибуху поранення отримав губернатор округу Фатіх Сафітюрк. Втім поранення легкі.

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Повідомляється, що внаслідок атаки троє осіб отримали поранення. Деталей вибуху наразі не повідомляється.

Нагадаємо, нещодавно у Туреччині у місті Діярбакир прогримів вибух біля поліцейського відділку. У місті напередодні вибуху затримали одного з лідерів опозиційної партії.

Повідомлялось, що вибухнув автомобіль начинений вибухівкою. За даними місцевих ЗМІ, у результаті вибуху було поранено 30 осіб.