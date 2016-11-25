У Сирії загинув американський військовий, повідомляє ABC News з посиланням на заяву Пентагону.

"Я глибоко засмучений звісткою в День подяки, що один з наших хоробрих військовослужбовців був вбитий в Сирії, захищаючи нас від зла ІДІЛ", - заявив глава Пентагону Ештон Картер.

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Це перший випадок загибелі американського солдата в Сирії з початку конфлікту. Зазначається, що військовий загинув внаслідок вибуху саморобного вибухового пристрою

Нагадаємо, сирійські збройні опозиційні групи в обложеному східному Алеппо погодилися з планом ООН щодо надання допомоги і медичної евакуації, ООН чекає на зелене світло з Росії та сирійського уряду.

275 000 людей опинилися в пастці на сході Алеппо, де останні запаси харчування ООН були розподілені ще 13 листопада. Вантажні автомобілі, що стоять в Туреччині і Західному Алеппо, готові надати допомогу, але ООН потребує 72 години, щоб підготувати «велику, складну і небезпечну операцію».