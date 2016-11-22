Пентагон повідомив про ліквідацію одного з лідерів "Аль-Каїди" в Сирії

Про це розповів прес-секретар Пентагону Пітер Кук, пише РБК з посиланням на Reuters.

Аль-Масрі був убитий в результаті удару з повітря поруч з містом Сармана, в 40 км від Алеппо.

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За словами Кука, убитий був єгиптянином, який вступив в ряди терористичного угруповання «Аль-Каїда» в Афганістані, а пізніше перейшов у ряди її філії в Сирії. Він мав зв'язок з терористичними угрупованнями по всій Південно-Західній Азії.

«Це в тому числі групи, відповідальні за напад на американські і коаліційні сили в Афганістані, а також ті, хто планував напади на Заході», — заявив прес-секретар Пентагону.